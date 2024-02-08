Умеров поблагодарил Залужного и объявил о смене руководства ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров в четверг, 8 февраля, объявил о необходимости смены руководства ВСУ и поблагодарил главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного за все его достижения, сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Умеров написал: «Война меняется и требует перемен. Боевые действия 2022, 2023 и 2024 – это три разных реальности. 2024 год принесет новые изменения, к которым должны быть готовы. Нужны новые подходы, новые стратегии. Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных сил Украины. Искренне благодарен, Валерий Федорович, за все достижения и победы».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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