Зеленский перечислил изменения, которые начнутся в ВСУ после отставки Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в четверг, 8 февраля, рассказал об изменениях, которые в ближайшее время ожидаются в Вооруженных силах Украины (ВСУ) после сегодняшней замены Залужного на Сырского, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «На столе должен появиться реалистичный, подробный план действий Вооруженных Сил Украины на 2024 год. С учетом реальной ситуации на поле боя сейчас и перспектив. Каждая боевая бригада на первой линии должна получить эффективное западное оружие – должно произойти справедливое перераспределение такого оружия в пользу первой линии фронта. Надо решить проблемы с логистикой. Авдеевка не должна ждать, пока генералы выяснят, где у них на складах застряли дроны. Каждый генерал должен знать фронт. Если генерал не знает фронта, он не служит Украине. Должна быть исправлена ​​чрезмерная и неоправданная численность в штабах. Надо построить в армии действенную ротационную систему. Ротации – это обязательно. Нужно очевидное повышение качества обучения воинов – только обученные солдаты первой линии. За основу можно взять опыт отдельных боевых бригад Вооруженных сил Украины и подразделений Государственной пограничной службы Украины, где существует такая система. Ротации – это обязательно. Нужно очевидное повышение качества обучения воинов только обученные солдаты на первой линии. В структуре Вооруженных Сил создается новый род сил – Силы беспилотных систем. Должен быть назначен первый командующий».

«Команду «перезагрузки» ВСУ Главком новой команды Сырский представит на днях», – добавил Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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