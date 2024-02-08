На венгерской границе задержано рекордное число уклонистов от мобилизации

Государственная пограничная служба Украины в четверг, 8 февраля, заявила, что вблизи границы с Венгрией задержана группу из рекордного количества мужчин призывного возраста, пытавшихся сбежать с Украины от мобилизации, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинской Госпогранслужбы, говорится: «Абсолютный рекорд: группа из 40 нарушителей пыталась попасть в Венгрию. Два микроавтобуса остановили пограничники недалеко от границы. Водители перевозили 38 мужчин – это рекордная по количеству группа нарушителей границы, задержанная во время полномасштабного вторжения. В составе группы – мужчины из 11 областей Украины. Организаторы незаконной переправки планировали получить от своих клиентов от $4500 до $8500».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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