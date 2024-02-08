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Пятница, 9 февраля 2024, 01:44 мск

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Кличко потребовал от украинских властей «аргументировать» отставку Залужного

Кличко Фото из архива официального портала администрации Киева

Глава администрации Киева Виталий Кличко в четверг, 8 февраля, заявил, что надеется на то, что власти Украины «аргументируют обществу» отставку Валерия Залужного с поста Главнокомандующего ВСУ, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в соцсетях мэр украинской столицы написал: «Надеюсь, власть аргументирует обществу такие изменения (отставку Залужного, – прим.ред.). Когда идут тяжелые бои на передовой, когда нужно продолжать эффективное сотрудничество с иностранными партнерами. Когда для единства общества нужны авторитеты, которым оно доверяет».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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