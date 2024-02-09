На Украине военкоматы начнут работать в круглосуточном режиме

Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук в пятницу, 9 февраля, заявил, что кабинет министров «предоставил право» Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК, военкоматов, – прим.ред.). работать в круглосуточном режиме, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Мельничук написал: «Внесены изменения в положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Предусмотрено во время проведения мобилизации и/или во время действия правового режима военного положения предоставление права территориальным центрам комплектования и социальной поддержки круглосуточно: рассматривать дела об административных правонарушениях. Вести персонально-качественный учет призывников, военнообязанных и резервистов. …Военно-врачебные комиссии смогут проводить медицинские осмотры и психологические обследования военнообязанных и резервистов».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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