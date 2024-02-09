Умеров провел первое совещание с новым главкомом ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров в пятницу, 9 февраля, заявил, что провел первое рабочее совещание с новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским, на котором обсудили детальный план действий на 2024 год, сообщается в понедельник.

На сайте украинского минобороны говорится, что Умеров, в частности, сказал: «Чрезвычайно важный вопрос – налаживание системы логистики и своевременное удовлетворение военных необходимыми потребностями. Фокус – на действенную систему ротаций и отдыха подразделений. Обсудили повышение качества обучения, обеспечение учебных центров, подготовку новых инструкторов и учет современного опыта. Отдельное внимание уделили новому роду сил ВСУ – Силам беспилотных систем».

«Ожидаем новых решений и обобщения опыта. И главное – технические задачи для разработки новых образцов. Тех, кто создаст нам стратегическое преимущество завтра», – добавил Умеров.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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