Зеленский выразил уверенность, что Конгресс США все-таки даст деньги и оружие Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США в Киеве в пятницу, 9 февраля, заявил, что убежден в том, что американские законодатели выделят деньги на помощь Украине, и снова попросил системы ПВО, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления глава киевского режима сказал: «Чтобы борьба с агрессором была эффективной, нам необходима поддержка союзников, прежде всего Соединенных Штатов. Убежден, что решение о выделении необходимой помощи Украине обязательно будет принято Конгрессом. Это укрепит нашу экономику и Вооруженные Силы. Также приоритетом остается получение дополнительных систем ПВО для эффективной защиты гражданского населения и объектов критической инфраструктуры. Важно и развитие двустороннего сотрудничества по локализации совместного производства на Украине современных дронов и средств радиоэлектронной борьбы».

Ранее сегодня сообщалось, что Киев с визитом постетила группа американских законодателей во главе с председателем комитета Палаты представителей по вопросам разведки Майком Тернером, а также конгрессменами Джейсоном Кроу, Джеймсом Гиллом, Заком Нанном и Эбигейл Спенбергер.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube