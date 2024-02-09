В Офисе Зеленского заявили, что из миллиона мобилизованных украинцев на фронте находится около 300 тысяч человек

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в пятницу, 9 февраля, заявил, что от нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского руководство страны ожидает проведение «аудита» военнослужащих, поскольку из миллиона мобилизованных в реальных боевых действиях «участвует только около 300 000 человек», – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Подоляк сказал: «Мобилизация – это пробел, который нужно уладить. Сейчас Силы обороны Украины – это почти миллион человек, которые были призваны для защиты нашего государства. Однако, по состоянию на сегодняшний день большая часть из них не почувствовала фронта, потому что реально на передовой реально воюет меньшинство. Количество лиц, вовлеченных в боевые действия, составляет 200 000 – 300 000 человек».

«Другие были очень далеко от войны, но они есть. Поэтому, одна из ключевых задач Сырского – именно провести аудит: кто, где и как находится, и после этого сказать, какое еще дополнительное количество людей нужно. Сырский должен определить, где и как будут использовать тех, кто уже мобилизован, – добавил советник Офиса Зеленского.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube