Российские войска улучшили свое положение на четырех направлениях в зоне СВО за неделю. Уничтожены более шести тысяч боевиков и более 40 единиц бронетехники ВСУ, боевые штурмовик и истребитель воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.

В течение недели сдались в плен 36 украинских военнослужащих.

Подразделения ВС РФ успешно отразили 81 атаку противника. Чаще всего украинские военные пытались контратаковать на Купянском направлении. 36 раз «Западная» группировка российских войск давала отпор под Синьковкой Харьковсой области и Тернами в ДНР, разбила скопления боевиков около Кисловки и Берестового Харьковской области. При этом, российские бойцы заняли более выгодные рубежи. Киевский режим лишился более 725 военных, двух боевых бронемашины, 10 орудий полевой артиллерии за неделю.

Группировка войск «Центр» также улучшила положение по переднему краю на Краснолиманском направлении. Российские бойцы 14 раз отбивала атаки противника и уничтожала военных ВСУ около Червоной Дибровы в ЛНР, Ямполовки, Торского, Григоровки в ДНР, Серебрянского лесничества. Противник потерял убитыми и ранеными до 1500 военных, 11 ББМ, три орудия полевой артиллерии.

На Донецком направлении «Южная» группировка войск не только отразила 26 атак ВСУ под Красным, Ленинским, Клещеевкой, Шумами и Победой в ДНР, но и заняла более выгодные рубежи и позиции. Скопления боевиков и техники ликвидированы около Богдановки, Нового, Курдюмовки, Новгородского, Белогоровки, Андреевки, Георгиевки и Катериновки. Противник лишился более 2190 военных, двух танков, 13 ББМ, 19 орудий полевой артиллерии и боевой машины РСЗО «Град».

Группировка ВС РФ «Восток» за неделю ликвидировала до 1160 боевиков, три танка, шесть ББМ, 14 орудий полевой артиллерии ВСУ на Южно-Донецком направлении. Российские военные успешно отразили пять атак под Угледаром, Макаровкой, Урожайным, Старомайорским в ДНР, Приютным Запорожской области и улучшили положение по переднему краю.

На Запорожском направлении противник лишился более 210 военных, четырех ББМ, четырех орудия полевой артиллерии, боевой машины РСЗО «Град» около Работино, Новоданиловки, Нестерянки, Пятихаток и Щербаков.

На Херсонском направлении ВС РФ ликвидировали более 245 боевиков, семь лодок, шесть орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО HIMARS в районе Тягинки, Михайловки, Ивановки, Токаревки, Золотой Балки, Антоновки и Станислава Херсонской области.

Авиация и средства ПВО за семидневку сбили истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, 34 снаряда РСЗО HIMARS, Vampire, «Ураган» и «Ольха», 488 беспилотников. Российская авиация, беспилотники, ракетчики и артиллерия за тот же период разбили две пусковые установки и радиолокатор ЗРК С-300, а также восемь складов боеприпасов ВСУ.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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