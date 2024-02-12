Кулеба призвал наказать поляков за порчу украинского зерна

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 12 февраля, призвал наказать польских фермеров остановивших украинские грузовики и высыпавших на дорогу зерно, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в соцсетях глава киевской внешней политики написал: «Порча украинского зерна на польской границе недопустима. Любой фермер должен знать, сколько труда нужно для производства зерна, особенно в военное время. Ради дружественных украинско-польских отношений виновники этой провокации должны быть привлечены к ответственности».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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