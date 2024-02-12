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NewDayNews.ru

Вторник, 13 февраля 2024, 00:12 мск

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Зеленский представит в Мюнхене свое видение «перспектив свободных наций»

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в понедельник, 12 февраля, заявил, что на Мюнхенской конференции по безопасности представит свое видение «перспектив свободных наций», – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Провел сегодня продолжительное совещание по подготовке нашей международной работы в феврале. В частности, готовимся к Мюнхенской конференции безопасности, важной не только европейской, но и глобальной платформы. Украина представит свое видение этого, во многом решающего года. Свое видение тех перспектив, которые есть у всех нас, у всех свободных наций, которые точно не должны быть потеряны».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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