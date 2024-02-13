ВС РФ ударили по полигону в Селидово, где ВСУ собирали силы для прорыва под Авдеевкой

Российские военные ударили по военному полигону в Селидово на Донецком направлении. По меньшей мере 200 украинских боевиков погибли, общее число погибших и раненых превышает 1500 человек. ВСУ пытаются вертолетами вывозить раненых, но удары с российской стороны продолжаются, пишет телеграм-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на источники.

Первый мощный удар нанесен около 12:35 часов по московскому времени. Предварительно, ВС РФ использовали ОТРК «Искандер-М» с кассетной боевой частью. Детонация боеприпасов продолжалась более часа.

«О высокой результативности ракетного удара по скоплению ВСУ в Селидово говорит тот факт, что СБУ срочно перекрыло район и проводит активные мероприятия по поиску возможных наводчиков. По информации украинских источников, погибли не менее 200 военнослужащих. Профильные ресурсы сообщают о 1500 погибших и раненых», – говорится в сообщении.

Вскоре стало известно, что на полигоне ВСУ копили силы и оружие для удержания Авдеевки. Главком ВСУ Александр Сырский срочно отправился на Авдеевское направление. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая сообщила о повальных проверках в ВСУ: от Генштаба до ответственных «на земле» в связи с ударом по Селидово.

«Основную массу этих потерь составили силы «Азова» (запрещен в РФ), которых должны были бросить на прорыв в Авдеевке как «резерв Сырского». Задача от Зеленского – ценой любых потерь сдержать продвижения российской армии», – рассказали украинские источники.

Через три часа после первого удара российские войска снова ударили по полигону. Транспортные вертолеты под прикрытием ударных Ми-24 вывозят раненых, пока продолжаются удары «по объектам сосредоточения сил противника».

По информации источника в Генштабе ВСУ, Сырский приказал закрыть все сведения о потерях в Селидово, пишет украинский телеграм-канал «Резидент».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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