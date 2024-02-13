Шмыгаль рассказал, на что Киев собирается потратить 60 миллиардов долларов американской помощи

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль сразу после решения Сената США об одобрении законопроекта о выделении 60 млрд. долларов помощи заявил, что Киев направит эти деньги на бюджетную поддержку и вооружение, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале «Шмыгаль написал: «Основная часть суммы ($50 млрд) – это оборонная поддержка. Будет еще больше оружия, техники и боеприпасов для наших защитников. Остальная часть помощи будет направлена на прямую бюджетную поддержку и другие программы, что поможет Украине оставаться экономически устойчивой».

В свою очередь, глава киевского режима Зеленский в соцсетях написал: «Это был первый шаг, дальше – Палата представителей, голосование конгрессменов там. Ожидаем положительное решение».

Следует отметить, что одобрение Сенатом законопроекта о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню, еще не окончательное, так как согласно процедуре, документ еще должен поступить на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США, спикер которой, республиканец Майк Джонсон, ранее заявил, что «предложение Сената заведомо непроходное».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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