Новый главком ВСУ объявил о переходе в оборону

Недавно назначенный вместо Валерия Залужного главком ВСУ Александр Сырский оценил ситуацию на фронте, как сложную и объявил о переходе в оборону, – сообщает немецкий телеканал ZDF.

В интервью телеканалу накануне своего назначения, отвечая на вопрос, как он оценивает ситуацию, Сырский сказал: «Ситуацию в настоящее время можно оценить как сложную. То есть противник сейчас наступает фактически по всей линии фронта, а мы перешли от наступательных действий к ведению оборонной операции. И цель нашей оборонной операции – это истощить силы противника, нанести ему максимальные потери, используя наши укрепления, наши преимущества в техническом плане, в плане использования беспилотной авиации, средств радиоэлектронной борьбы, содержании подготовленных рубежей обороны».

«Ситуация на фронте довольно напряженная и характеризуется еще наступательными движениями противника на нескольких направлениях, фактически по всей полосе видимости моей группировки. … Нам не хватает поддержки, как я уже сказал, боеприпасов и техники. Даже то оружие, которое используется, имеет физический срок использования. Любой ствол может выпустить определенное количество снарядов, потом его надо менять», – добавил новый главком ВСУ.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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