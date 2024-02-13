Зеленский объявил о подготовке очередных «амбициозных» соглашений о гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении во вторник, 13 февраля, заявил о подготовке очередных «амбициозных» соглашений по безопасности с иностранными государствами, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «На Украине продолжается перезагрузка ряда государственных институтов, включая дипломатические. Мы создаем для Украины принципиально новую систему отношений безопасности с ведущими государствами мира, и каждый элемент таких отношений должен быть полностью реализован. Чтобы не было никакой декларативности. Уже есть соглашение по безопасности с Великобританией, готовим новые соглашения – амбициозные соглашения. И не только с европейскими силами. Каждая договоренность с партнерами должна быть реализована как можно быстрее».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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