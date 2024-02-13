Умеров и Сырский доложили своему американскому начальству о планах на 2024 год

Министр обороны Украины Рустем Умеров во вторник, 13 февраля, заявил, что он и и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложили верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералу Кристоферу Каволи и командующему Группы содействия безопасности Украины генерал-лейтенанту Антонио Агуто о военных планах на 2024 год, – сообщают украинские СМИ.

Глава украинского минобороны на своей странице в соцсетях написал: «Главком (Сырский, – прим.ред.) озвучил приоритеты. Среди них – оптимизация структуры ВСУ, улучшение качества подготовки наших военных, доукомплектование существующих бригад и создание новых, обеспечение регулярных потребностей в оружии и технике. Также обсуждалось постоянное увеличение средств РЭБ, чтобы нивелировать угрозу вражеских дронов. Еще одна важная тема – обеспечение ротации бойцов на фронте. Впереди много работы и решений, необходимых для нашей победы».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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