Группа военных ВСУ сдалась в плен в Запорожской области

Группа бойцов украинской армии сдалась в плен у села Работино в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Согласно поступившей оперативной информации, наши бойцы взяли в плен группу украинских солдат под Работином. Те сдались без единого выстрела», – цитирует общественника РИА «Новости».

Как отметил Рогов, украинское командование отправило солдат на позиции, которые уже были заняты российскими военными. По его словам, украинских бойцов подпустили к позициям, после чего те добровольно сдались.

Напомним, по данным Минобороны России, за прошедшую неделю в плен российским войскам сдались 36 украинских военнослужащих.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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