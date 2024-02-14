Подоляк отрекся от своего брата

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что его старший брат живет в Москве, но он не желает нести за него ответственность, – сообщают в среду, 14 февраля, украинские СМИ.

Отвечая на вопрос, правда ли, что его брат живет в Москве и имеет отношение к ФСБ, Подоляк сказал: «Не знаю на счет КГБ, ФСБ и так далее, конечно же – нет. Если человеку 60 лет, мне 51, я должен нести ответственность за других людей? Это, во-первых. Во-вторых: Люди в Советском Союзе выбрали жить в другой стране, и я не общаюсь с такими людьми. Я что, должен за них нести ответственность? Говорят, что я могу быть кем-то завербованным. Ну и, в-третьих, а почему никто не считает, что я могу завербовать кого-то?»

«Безусловно, нести ответственность за других взрослых людей я не хочу и не буду, точно так же, как и Сырский», – добавил советник Офиса Зеленского.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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