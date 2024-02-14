Киевские власти не пустили Порошенко на Мюнхенскую конференцию под предлогом «смертельной опасности»

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко на брифинге в среду, 14 февраля, заявил, что его не пустили на Мюнхенскую конференцию по безопасности под предлогом того, что там ему грозит «смертельная опасность».

Отвечая на соответствующий вопрос Порошенко сказал: «Кирилл Буданов (начальник Главного Управления разведки, – прим.ред) сообщил Стефанчуку (спикер Верховной рады, прим.ред.), что мне после пересечения границы грозит смертельная опасность! Что единственный способ спасти Порошенко – не выпустить его заграницу».

«Над нами будет смеяться весь мир! Можете позориться сами, а я не позволю позорить Украину. Речь идет об Украине, а не о поездках депутатов. В Мюнхене у меня были запланированы встречи с делегацией Республиканской партии. А вы знаете, что конгрессмены именно Республиканской партии блокируют столь необходимое для Украины решение», – добавил пятый президент Украины.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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