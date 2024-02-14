В Киеве заявили, что при мобилизации «заключенных никто спрашивать не собирается»

Глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська в среду, 14 февраля, заявил, что при мобилизации осужденных и заключенных «никто их спрашивать не собирается», поскольку «это не право, а обязанность», – сообщают украинские СМИ.

Обсуждая новый законопроект о мобилизации, в эфире телемарафона Малюська сказал: «Вопрос не в том, чтобы разрешить осужденным служить в армии, и не в том, сколько желающих есть среди данной категории лиц. Никто их спрашивать не собирается. Срок в тюрьме – это не повод для того, чтобы не защищать родину. Это наша позиция и мы будем просить депутатов поддержать это, поскольку речь идет о десятках тысяч людей. В отношении тех, кто находится в заключении, тоже сейчас занимаемся наработками».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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