Умеров рассказал, что ему пообещали на «Рамштайне-19»

Министр обороны Украины Рустем Умеров в среду, 14 февраля, заявил, что на 19-м заседании Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» восемь стран пообещали присоединиться к «коалиции дронов» и 15 – к «коалиции ПВО», – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей глава украинского минобороны написал: «Артиллерийские системы и снаряды – в повестке дня. В частности, совместное производство. Работаем над этим, уже есть результаты. F16. Следуем по графику в рамках всех договоренностей с партнерами. Дроны. Будет больше. Усиливаем взаимодействие с партнерами по вопросу беспилотных систем. Сегодня официально запустили работу Коалиции дронов. Уже восемь стран присоединились – Швеция, Британия, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия. Благодарен Латвии за лидерство».

«Усиливаем нашу противовоздушную оборону, как системами, так и ракетами к ним. Официально начала работу коалиция Коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. 15 стран уже присоединились. Благодарен Германии, Франции и США за лидерство», – добавил Умеров.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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