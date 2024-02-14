В Киеве пообещали ЕС отчитаться о принятии закона о лоббизме в ближайшее время

Стефанчук в среду, 14 февраля, пообещал до марта отчитаться перед Евросоюзом о принятии законопроекта о лоббизме, – сообщают украинские СМИ.

В эфире национального телемарафона Стефанчук сказал: «Мы ожидаем поэтапно результатов, связанных со скринингом того, что Украина сделала. Остался еще только закон о лоббизме. Я думаю, в ближайшее время мы его примем, потому что до марта мы должны отчитаться об этом».

Украинские СМИ отмечают, что принятие законопроекта о лоббизме является одним из требований Еврокомиссии, выполнение которого необходимо для принятия Украины в ЕС.

© 2024, РИА «Новый День»

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