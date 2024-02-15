Российская ПВО сбила МиГ-29 воздушных сил Украины

Средства ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Краматорска и уничтожили 95 украинских беспилотников в зоне СВО. Российские войска ликвидировали более тысячи боевиков противника за сутки, сообщили в Миноборны РФ.

Система ПВО также перехватила восемь снарядов РСЗО HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM производства США. Авиация, беспилотники, ракетчики и артиллерия ВС РФ разбили пункт управления ВСУ, скопления боевиков и техники в 102 районах. ВСУ за сутки лишились до 1092 боевиков и 22 единиц бронетехники на всех направлениях.

Россияне успешно отразили 13 атак противника. На Купянском направлении боевики пытались атаковать под Синьковкой Харьковской области, но были отброшены «Западной» группировкой войск. ВСУ лишились до 105 военных около Берестового, Песчаного Харьковской области, Макеевки в ЛНР, а также боевой машины РСЗО «Град», самоходных артиллерийских установок Caezar французского производства и «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» отразила две атаки под Ямполовкой в ДНР и Червоной Дибровой в ЛНР, а также улучшили положение по переднему краю. Потери противника составили до 305 боевиков, 15 боевых бронемашин, в том числе БМП Bradley производства США, самоходки Krab польского производства, гаубицы Д-30.

Противник 10 раз пытался атаковать на Донецком направлении, но бойцы «Южной» группировки ВС РФ помешали ему продвинуться, а сами заняли более выгодные рубежи и позиции. В районе Красного, Клещеевки, Курдюмовки, Ленинского, Константиновки и Парасковиевки в ДНР противник лишился убитыми и ранеными до 360 боевиков, танка, трех ББМ, в том числе БМП Bradley. Также ликвидированы самоходка Krab, две артиллерийские системы М777, четыре гаубицы, три орудия Д-20.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» разбила противника под Водяным, Владимировкой, Урожайным в ДНР, Приютным Запорожской области и уничтожила до 200 военных, танк, две БМП, гаубицу FH-70 производства Великобритании, две гаубицы М198 производства США, самоходку «Гвоздика».

На Херсонском направлении авиация и артиллерия разбили скопления боевиков около Тягинки, Ивановки и Янтарного Херсонской области и ликвидировали до 20 украинских военных, артиллерийскую систему М777, гаубицу Д-30.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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