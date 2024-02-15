Украинцам пообещали рост цен на бензин

Директор украинской консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн в четверг, 15 февраля, заявил, что в «ближайшие две-три недели» цены на моторное топливо на Украине повысится на 2 гривны (4,81рубля по крусу) за литр из-за роста цены на нефть на мировом рынке, – сообщают украинские СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Куюн в эфире национального телемарафона сказал: «Если ситуация в мире не изменится, то на две гривны цена за литр бензина в ближайшие две-три недели может возрасти . …В последние две недели на внутреннем рынке наблюдается планомерное повышение цен на горючее в сетях эконом-сегмента. Мы же все покупаем по импорту, по мировым ценам, и, соответственно, закупочная стоимость начала расти».

«По состоянию на 15 февраля 2024 года на Украине в рознице цена на А-95 в среднем составляет 51,02 грн./л, (122,73 руб. по курсу) что на 0,28 грн. выше, чем на 1 февраля (50,74 грн/л). Соответственно цена дизтоплива – 51,23 грн./л, что на 0,41 грн. превышает цену 1 февраля (50,82 грн/л)», – сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные консалтинговой группы «А-95».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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