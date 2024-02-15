Зеленский легализовал оборот марихуаны

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 15 февраля, подписал закон «Об урегулировании оборота растений рода конопля (Cannabis)» для создания условий расширения доступа пациентов, – сообщают украинские СМИ.

В документе, опубликованном на сайте Верховной рады, говорится, что глава киевского режима подписал закон ««Об урегулировании оборота растений рода конопля (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны».

«Закон создает нормативные условия для законного ограниченного оборота и использования каннабиса, его смолы, экстрактов и настоек в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. Закон вступает в силу через 6 месяцев после его обнародования», – сообщили в Верховной раде Украины.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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