Зеленский поручил Шмыгалю разобраться с Польшей

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в четверг, 15 февраля, заявил, что поручил главе правительства Денису Шмыгалю провести переговоры с польским коллегой Дональдом Туском и разобраться со скандальной ситуацией на польской границе, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Поручил премьер-министру Денису Шмыгалю провести срочные переговоры с м Дональдом Туском по поводу проблем на украинско-польской границе. …Украинское зерно на польском асфальте – это не просто несколько драматических кадров. Это свидетельство того, как эмоции могут становиться опасными. Но, несмотря ни на что, мы должны защищать добрососедство и солидарность, которые меняют историю всей Европы к лучшему».

«Мы вместе с Польшей должны определить общее отношение, в частности, к импорту российского зерна и другого импорта из России на территорию стран Европы, чтобы защитить наши общества, в частности, украинских и польских фермеров. Мы, украинцы и поляки, должны всегда договариваться между собой, чтобы наш общий враг в Москве не мог развернуть конфликты в нашем приграничье против и экономики, и границ, и суверенитета каждого из нас», – добавил Зеленский.

Напомним, что 9 февраля польские фермеры вышли на улицы в знак протеста против открытия европейского рынка украинской сельскохозяйственной продукции, а 12 февраля на границе с Украиной поляки остановили украинские фуры и высыпали из них на дорогу перевозимое зерно.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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