ВС РФ уничтожили более 4500 боевиков и почти 100 единиц бронетехники ВСУ

Российские бойцы за неделю уничтожили более 4550 украинских боевиков и 94 единицы бронетехники в зоне СВО. Подразделения ВС РФ заняли более выгодные позиции на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях, следует из данных Минобороны РФ.

За семидневку противник 81 раз пытался атаковать позиции российских войск, но не преуспел. На Купянском направлении «Западная» группировка войск била подразделения ВСУ под Синьковкой, Табаевкой, Тимковкой, Кисловкой и Берестовым Харьковской области, Тернами в ДНР, Новоселовским в ЛНР. Уничтожены более 775 боевиков, два танка, семь боевых бронемашин, пять орудий полевой артиллерии.

Силами группировки ВС РФ «Центр» ВСУ лишились до 1585 военных убитыми и ранеными, четырех танков, 44 ББМ, трех орудий полевой артиллерии около Червоной Дибровы в ЛНР, Ямполовки и Торского в ДНР на Краснолиманском направлении.

На Донецком направлении «Южная» группировка войск разбила группы противника в районе Белогоровки, Богдановки, Клещеевки, Красного, Ленинского, Новомихайловки, Курдюмовки, Андреевки, Георгиевки, Катериновки и Шумов в ДНР. Ликвидированы более 1820 военных ВСУ, 11 танков, 14 ББМ, 25 орудий полевой артиллерии.

На Южно-Донецком направлении группировка войск «Восток» нанесла поражение противнику под Владимировкой, Урожайным, Водяным в ДНР, Приютным в Запорожской области и уничтожила до 1060 боевиков, два танка, десять ББМ, 12 орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Тягинки, Михайловки, Ивановки, Янтарного Херсонской области и Никополя Днепропетровской области. Противник лишился более 310 военных, танка, двух ББМ, 14 орудий полевой артиллерии.

Авиация и ПВО за неделю сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, 405 беспилотников, перехватили 36 снарядов РСЗО HIMARS, Vampire и «Ольха», одну управляемую авиабомбу JDAM.

По данным МО РФ, в течение недели сдались в плен 35 украинских военных.

С 11 по 16 февраля ВС РФ нанесли 30 групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, которые собирали и ремонтировали авиадвигатели, радиоэлектронное оборудование, производили боеприпасы. Высокоточное оружие и ударные беспилотники использованы также для ударов по складам военно-технического имущества, заводам ГСМ для военной техники, пунктам сбора подразделений ВСУ и формирований националистов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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