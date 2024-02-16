Киев упрашивает Запад купить «миллион дронов» для Украины у украинских же производителей

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин на Мюнхенской конференции безопасности в пятницу, 16 февраля, попросил западных союзников из НАТО закупить для киевского режима миллион дронов «у украинских производителей», – сообщают украинские СМИ.

Камышин на своей странице в соцсетях написал: «Сегодня на Мюнхенской конференции безопасности от имени всей украинской оборонки призвал НАТО закупить миллион дронов у украинских производителей. …Заказать миллион дронов на Украине – лучший способ сделать больше россиян хорошими».

Мюнхен, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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