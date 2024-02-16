Командование ВСУ заявило об отступлении из Авдеевки

Украинский командующий Сил обороны Таврического направления бригадный генерал Александр Тарнавский в пятницу, 16 февраля, заявил, что украинские войска отходят из Авдеевки на новые позиции, а также что несколько десятков боевиков «к большому сожалению» сдались в плен – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Тарнавский написал: «Ситуация в Авдеевке по состоянию на 21:00 16 февраля 2024 года. В черте города Авдеевка продолжаются тяжелые бои. Противник продолжает артиллерийские обстрелы и массированные бомбовые удары, стирая практически всё с поверхности земли. …В связи с захватом россиянами позиций наши выходят маневром и закрепляются на новых рубежах обороны».

«Подчеркиваю, приоритет – сохранение жизни наших бойцов. Поэтому сейчас нужно, чтобы они нашли новые позиции. К большому сожалению, несколько десятков наших бойцы попали в плен», – добавил украинский бригадный генерал Тарнавский.

Ранее Тарнавский сообщил, что командование ВСУ приняло решение оставить в Авдеевке укрепленный район «Зенит».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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