В Верховной раде назвали социальные гарантии государства «пережитком СССР»

Депутат Верховной рады от партии президента Украины Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Наталуха в пятницу, 16 февраля, заявил, что социальные гарантии – это «советское наследие», поэтому их нужно сократить в связи с нехваткой средств в бюджете, – сообщает агентство «Укринформ».

В интервью изданию Наталуха сказал: «Я считаю, какие-то социальные услуги государство продолжать предоставлять должно, но их объем должен быть сокращен. В условиях и дефицита бюджета, и снижения помощи мы будем пересматривать это. То есть должна быть создана другая, более сбалансированная система, учитывающая новые реалии, а не реалии 80-90-х годов».

«Социальные гарантии – это советское наследие, и оно отпечаталось в Конституции. К сожалению, там черным по белому написано, что Украина – это социальное государство, и еще куча социальных гарантий», – добавил народный депутат от правящей партии Украины.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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