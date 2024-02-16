Зеленский верит, что соглашения о безопасности с Лондоном, Парижем и Берлином «разблокируют» помощь Вашингтона

Президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Париже в пятницу, 16 февраля, заявил, что верит в то, что подписанные им соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Великобританией, Германией и Францией подтолкнут США «к разблокировке» помощи Украине, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления глава киевского режима в Париже сказал: «Все подписанные соглашения не являются альтернативой помощи США. Но мы все вместе, и этот союз США, Европы, Франции, Германии, Великобритании – этот союз нам очень нужен, чтобы одержать победу над Россией. Я верю, что эти соглашения дадут США толчок для того, чтобы в такой момент они все-таки разблокировали помощь Украине и сделали ее приоритетнее, чем процесс выборов».

«Подписанные с Великобританией, Германией и Францией соглашения придают уверенности мне, как президенту – что мы не одни. …Это очень важно во время войны, когда есть конкретный дефицит, то есть – конкретные потери людей», – добавил Зеленский.

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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