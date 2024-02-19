В Киеве заявили, что Япония пообещала в феврале предоставить грант в почти пять миллиардов долларов

Премьер-министр Денис Шмигаль по итогам встречи с японским коллегой Фумио Кисида в Киеве в понедельник, 19 февраля, заявил, что до конца февраля Украина получит от Японии грант в размере $4,7 млрд, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Шмыгаль написал: «Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что позиция Японии по поддержке Украины остается непоколебимой. Во время нашей встречи он сообщил, что Япония предоставит Украине помощь на $12,1 млрд, включая объявленный и реализуемый объем. Это, в частности, грант на сумму $4,7 млрд, которую получим до конца этого месяца».

Как отмечают украинские СМИ, «в начале 2024 года Япония стала крупнейшим донором Украины. Прямая бюджетная поддержка в 2024 году составляет $436 млн, из которых гранты составляют около $140 млн. Потребность Украины во внешнем финансировании составляет $37,3 млрд».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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