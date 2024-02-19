На Украине зафиксирован антирекорд поддержки киевских властей

Украинская социологическая группа «Рейтинг» в понедельник, 19 февраля, опубликовала итоги исследования, согласно которым число украинцев, кто считает, что киевский режим движется в неправильном направлении, впервые с начала СВО на 10% превысило число тех, кто одобряет политику властей, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении, распространенным соцгруппой «Рейтинг», в частности говорится: «Неправильным направление движения страны в феврале считают 46% опрошенных, правильным – 36% (остальные не определились), в то время как в январе эти цифры составляли 48% и 36% в пользу «правильного направления».

«Лучший показатель у украинских властей был зафиксирован в октябре 2022 года, тогда поддержка действий руководства страны среди украинцев составила 81%, против – 10%. В последний раз негативный баланс наблюдался перед началом войны, в феврале 2022-го – 25% против 67%», – сообщают украинские социологи.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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