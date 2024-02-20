Средства ПВО сбили МиГ-29 и перехватили семь крылатых ракет «Storm Shadow»

В зоне спецоперации средствами ПВО был сбит украинский МиГ-29. Также за сутки перехвачены семь крылатых ракет «Storm Shadow», управляемая ракета ЗРК «Patriot», а также три снаряда HIMARS. Киевский режим потерял более тысячи военнослужащих и десятки единиц боевой техники. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, за прошедшие сутки ВС РФ уничтожили 124 украинских дрона в ДНР, ЛНР и Запорожской области.

На земле наибольшие потери противник понес на Авдеевском направлении, где подразделения группировки войск «Центр» продолжили занимать более выгодные рубежи и позиций, а также отразили четыре контратаки штурмовых групп.

В общей сложности на пяти направлениях в зоне СВО украинская армия потеряла 1175 боевиков и наемников убитыми и ранеными, пять танков, в том числе «Leopard», три БТР М113, восемь броневиков, 22 автомобиля и пикапа, артсистему М777, самоходку М109 «Paladin», САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

Также в ходе контрбатарейной борьбы были поражены: артустановка «Panzerhaubitze 2000», четыре САУ «Гвоздика», орудие М119, САУ «Krab», гаубицы Д-20 и Д-30, артсистема М777, британская гаубица FH-70, противотанковая пушка МТ-12 «Рапира» и станция РЭБ «Буковель-AD».

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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