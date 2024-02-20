На польско-украинской границе скопилось более двух с половиной тысяч грузовиков

Официальный представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко во вторник, 20 февраля, заявил, что общее количество заблокированных польскими фермерами грузовиков в очередях на польско-украинских пунктах пропуска достигло более 2,5 тысяч, – сообщают украинские СМИ.

В эфире национального телемарафона Демченко сказал: «По состоянию на сегодняшнее утро, по информации, которую мы получили от польских коллег, на всех шести направлениях в очередях на территории Польши находилось более двух с половиной тысяч 2,5 тыс. грузовых транспортных средств. Больше всего напротив «Краковца» и «Ягодина».

«По-прежнему остаются заблокированными шесть из девяти пунктов пропуска, однако во вторник польские фермеры масштабировали свои действия и перестали пропускать другие категории транспорта на отдельных пунктах пропуска. Так, на ПП «Устилуге», «Угринове» и «Рава-Русской» польские протестующие заблокировали движение для всех категорий транспорта как в сторону Украины, так и в сторону Польши. На это должны влиять полицейские или другие силовые структуры, которые обязаны не допускать неправовых действий, совершаемых по отношению к водителям и их транспорту», – добавил представитель Государственной пограничной службы Украины.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube