Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в потере Авдеевки боевиками киевского режима виноват Конгресс США, потому что вовремя не одобрил дополнительное финансирование украинских военных, – сообщает во вторник, 20 февраля, телеканал CNN.

В интервью американского телеканалу Кулеба сказал: «Украина не потеряла бы Авдеевку, если бы вовремя получила необходимые для обороны артиллерийские боеприпасы. Люди должны понять одну простую вещь: принятие закона – это важно, но для того, чтобы отправить технику и боеприпасы на фронт, нужно время. И до сих пор это решение еще не принято! Плюс учтите логистику. И все это время наши солдаты будут жертвовать своими жизнями на передовой, обороняясь против преобладающих сил России».

«Я уважаю внутреннюю политику США и не собираюсь вмешиваться в нее, но я просто хочу, чтобы все помнили, что каждый день дебатов о выделении финансов Украине означает еще одну смерть», – добавил глава украинской дипломатии.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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