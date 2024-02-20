Умеров и Сырский просили у Остина снаряды

Министр обороны Украины Рустем Умеров во вторник, 20 февраля, сообщил, что он и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в ходе обсуждения плана действий на фронте с главой Пентагона Ллойда Остина снова попросили у него боеприпасы, – передают украинские СМИ.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Умеров написал: «Вместе с главнокомандующим генерал-полковником Сырским только что провел продуктивный разговор с Остином. Генерал Сырский предоставил обновленную информацию о текущей динамике на фронте. Обсуждалось общее понимание ситуации и план действий. В центре внимания были вопросы снабжения боеприпасами. Работаем над неотложными потребностями ВСУ и долгосрочным планированием в формате коалиций возможностей Контактной группы по обороне Украины (UDCG)».

Со своей стороны, зам.министра украинской обороны Екатерина Черногоренко так же во вторник, 20 февраля, заявила, что Украине нужно полтора миллиарда долларов инвестиций для производства беспилотников.

В сообщении минобороны Украины, опубликованном Telegram-канале говорится, что Черногоренко сказала: «Мы ищем возможности привлечь 1,5 миллиарда долларов в производство БПЛА на Украине. Призываем партнеров инвестировать в эффективные исследования и разработку дронов. На Украине новые технологии в сфере боевого применения БПЛА быстрее всего пройдут обкатку».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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