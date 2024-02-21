«Низкий вам поклон, герои»: Сальдо опубликовал видео с флагом России в Крынках

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об освобождении российскими военными населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра.

«Морские пехотинцы гвардейской 810-й бригады вместе со своими боевыми братьями десантниками передают из Крынок: населенный пункт освобожден», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Сальдо поблагодарил российских военнослужащих, которые участвовали в операции по зачистке населенного пункта: «Низкий вам поклон, герои, от всех жителей Херсонщины и моя личная огромная благодарность!». Также губернатор опубликовал видео с развертыванием флага России в Крынках.

Telegram: Видео с российским флагом в Крынках

Во вторник министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что работа по зачистке территории в Крынках завершена. Он отметил, что российские войска заняли позиции по всему побережью реки Крынки и Конки. По словам главы Минобороны, в Крынках находились четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, перед группировкой стояла задача достичь западного побережья Крыма. Как отметил Шойгу, с лета 2023 года прошлого года по сегодняшний день ВСУ потеряли в этом населенном пункте 3,4 тыс. человек.

Геническ, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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