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Среда, 21 февраля 2024, 10:28 мск

Новости Конфликт на Украине

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Буданов* признал тяжелое положение украинской армии на фронте

начальник ГУР Украины Кирилл Буданов*, фото: Reuters

Глава главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* признал тяжелое положение украинских вооруженных сил на фронте, пишет Wall Street Journal.

Начальник ГУР Украины заявил, что в настоящее время ВСУ уступают российской армии по вооружению и численности, отметило американское издание. Буданов* «признал тяжелое положение украинской армии», говорится в публикации.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов назвал ситуацию на линии фронта для ВСУ «очень сложной». Заявление было сделано в интервью португальскому агентству Lusa. Данилов посетовал на падение морального духа в ВСУ. «Если я скажу, что все обладают высокой мотивацией, это будет ложным утверждением», – отметил он.

Данилов подчеркнул, что Украина нуждается в значительно бОльших поставках оружия от стран Запада. Иначе ситуация для ВСУ, по его словам, станет еще сложнее.

* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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