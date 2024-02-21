Четырех украинских пилотов к лету выучат в США управлять F-16

По данным Национальной гвардии Аризоны, первые четыре украинских пилота планируют завершить подготовку на истребителях F-16 к лету.

Пилоты начали подготовку в середине октября в 162-м истребительном авиаполке в Тусоне, штат Аризона. В Пентагоне заявили, что процесс обучения займет несколько месяцев, сообщает CNN.

По словам капитана Эрин Ханниган, представителя Национальной гвардии Аризоны, вторая группа из четырех пилотов начала обучение в январе, а третья группа из четырех пилотов в настоящее время проходит обучение английскому языку, который необходим для управления F-16.

Ожидается, что все пилоты завершат обучение в период с мая по август, сказал Ханниган, хотя точные сроки зависят от хода программы.

Президент Украины Владимир Зеленский запросил истребители F-16 на несколько месяцев, полагая, что передовые американские самолеты смогут чем-то помочь ему на поле боя.

Напомним, прошлым летом коалиция стран во главе с Данией начала обучение украинских пилотов на американских самолетах. Нидерланды, Дания и Норвегия обязались предоставить Украине истребители F-16 после завершения программы обучения. США также обязались одобрить передачу этих самолетов, однако сами какие-то борта Украине передавать пока не спешат.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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