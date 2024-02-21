ВС вышли на более выгодные позиции на двух направлениях в зоне СВО

Российские войска заняли более выгодные позиции на Донецком и авдеевском направлениях в зоне СВО. По данным Минобороны РФ, за сутки ВС РФ уничтожили более 700 украинских боевиков и 26 единиц бронетехники.

«Западная» группировка войск успешно отразила пять контратак около Синьковки Харьковской области и уничтожила до 30 боевиков около Чугуновки Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР на Купянском направлении. Также ликвидированы две боевые бронемашины, самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Донецком направлении «Южная» группировка ВС РФ улучшила положение по переднему краю и уничтожила более 425 украинских военных, два танка, четыре БМП, две ББМ в районе Белогоровки, Клещеевки и Раздоловки в ДНР. Около поселения Маяки разбит склад боеприпасов ВСУ.

Группировка ВС РФ «Центр» отбила семь контратак и заняла более выгодные рубежи и позиции на Авдеевском направлении. ВСУ лишились до 450 человек, танка, четырех БМП, шести ББМ под Розовкой, Водяным, Ласточкино, Кирово и Первомайским в ДНР.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила контратаку противника около Новозлатополя Запорожской области и разбили противника в районе Владимировки и Старомайорского в ДНР. Потери противника составили до 210 военных, два танка.

На Херсонском направлении группировка войск «Днепр» разбила противника под Работино, Вербовым и Луговым Запорожской области и уничтожила до 75 боевиков, танк, две ББМ.

За сутки авиация, беспилотники, ракетчики и артиллерия поразили скопления боевиков и техники противника в 123 районах, склад горючего ВСУ. Средства ПВО сбили 12 снарядов РСЗО HIMARS и управляемую авиационную бомбу JDAM, уничтожили 99 беспилотников.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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