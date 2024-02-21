Зеленский позвал Дональда Туска и Анджея Дуду на встречу на польско-украинской границе

Президент Украины Зеленский в среду, 21 февраля, позвал польского премьера Дональда Туска, президента Анджея Дуду и представителей Еврокомиссии до 24 февраля встретиться на польско-украинской границе для решения вопросов с блокадой, которую устроили польские фермеры, – сообщает «РБК-Украина».

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Я поручил правительству в ближайшее время, а именно до 24 февраля, отправиться на границу с Польшей. И я прошу тебя, Дональд, господин премьер-министр (Дональд Туск, – прим. ред.), тоже приехать к границе. Анджей, господин президент, (Анджей Дуда, президент Польши, – прим.ред.) тебя я тоже прошу поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. Ближайшие дни дают нам шанс это сделать. Готов прибыть на границу вместе рядом с украинскими чиновниками. … Украина обращается и к Еврокомиссии, чтобы в этой встрече принял участие и представитель Еврокомиссии».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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