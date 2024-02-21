Пария президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в среду, 21 февраля, внесла на рассмотрение Верховной рады законопроект «О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности», призывающий внедрить в стране режим тотального видеонаблюдения, – сообщают украинские СМИ.

В зарегистрированном на сайте украинского парламента законопроекте, в частности, говорится: «Предложенная система видеонаблюдения должна работать на национальную безопасность и публичный правопорядок в местах проживания и пребывания граждан. Идентификацию личности предлагается осуществлять на основании биометрических данных и другой личной информации, вплоть до номера паспорта и оцифровки лица».

«Наблюдать предлагается за: информационными объектами, в том числе физическими лицами, транспортными средствами и публичными местами; объектами критической, социальной, экономической, жилищно-коммунальной, транспортной, инженерной и другой инфраструктуры: парки, улицы, дороги, парковки, и прочее; зданиями, сооружениями, в которых расположены органы власти; предприятиями, учреждениями и организациями государственной, коммунальной формы собственности; территорией и зданиями учебных заведений и здравоохранения; объектами повышенной опасности; вещами и предметами», – говорится в законе, предложенном партией главы киевского режима.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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