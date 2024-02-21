Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявляют о «хаотичности», «беспорядочности» и «неорганизованности» отступления из Авдеевки, в результате чего произошли тяжелые потери, – сообщает в среду, 21 февраля, издание The Washington Post.

В публикации американской газеты говорится, что командующий одним из взводов 53-й бригады ВСУ рассказал о том, что «отступление ВСУ было хаотичным и плохо спланированным. Если отступление и было спланировано, то очень плохо. Поспешный отход и потеря Авдеевки сломили военных психологически. Честно говоря, большинство до сих пор в шоке. Ситуация на позициях, куда отошел мой взвод, очень тяжелая».

«Некоторым подразделениям было приказано занять позиции, которые уже были оставлены или разрушены. Ситуацию спасали не планомерно, а перебрасывая подразделения в случайном порядке. …Многие солдаты были утомлены пребыванием на фронте в течение двух лет без ротации и покинули позиции без предварительной координации на фоне усталости и истощения», – заявил другой украинский военный.

«Все эти заявления противоречат утверждениям украинского командования об «упорядоченном отходе на более выгодные позиции», – отмечает The Washington Post.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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