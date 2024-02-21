Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в среду, 21 февраля, заявил, что в воскресенье, 25 февраля, Зеленский с женой проведут конференцию с участием военно-политического руководства Украины, на которой обсудят интеграцию в ЕС и НАТО, а также «ментальное и физическое здоровье», – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Никифоров сказал: «На воскресенье, 25 февраля, запланирована конференция с участием военно-политического руководства Украины, в которой примут участие президент Владимир Зеленский с первой леди Елена Зеленская, а также премьер-министр Денис Шмыгаль, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и руководители силовых ведомств, представители Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, Министерства инфраструктуры и другие».

«Это будет честный разговор о нашем пути дальше, наш путь в 2024 году. Будем говорить о разных аспектах будущего Украины, в том числе о будущем армии, и ее развитии, о внедрении современных технологий, о нашей интеграции в ЕС и НАТО, о том, что уже сделано, о гарантиях безопасности. Будем говорить о ментальном и физическом здоровье. По итогам этого события президент Зеленский проведет свою пресс-конференцию, на которой очертит собственное видение разных тем и ответит на вопросы журналистов», – добавил представитель главы киевского режима.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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