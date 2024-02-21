Данилов попросил Европу отдать «весь военный металлом» для уничтожения России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что для победы над Россией европейские страны должны отдать Киеву весь «военный металлолом» – «всю артиллерию, бронетехнику и F-16», поскольку в будущих войнах Европе это «уже не пригодится», – сообщают украинские СМИ.

В интервью киевской журналистке Наталье Мосейчук глава украинского Совбеза сказал: «У нас есть огромный опыт, и мы понимаем, что те пушки, танки, БМП и многое другое для следующей войны Европе уже будут не нужны. Поэтому им нужно сейчас срочно все передавать нам, как это сделала Дания – она отдала нам всю до последнего артиллерию, потому что они понимают, что войны будут совсем другие. Это будет металлолом, который им будет абсолютно не нужен, потому что будет совсем другая война».

«Имейте в виду, что все эти F-16 и так далее, конечно, дело хорошее и полезное, но лучше дайте их нам. Мы точно понимаем, как нужно использовать все эти вещи. И вам тогда не придется думать о Сувалкском коридоре, мы готовы выполнить дело по уничтожению Россию, по одержанию победы над ней», – обратился к европейцам Данилов.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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