Российские военные за сутки отразили 15 атак ВСУ, уничтожив более 700 боевиков и наемников. При этом на Донецком направлении ВС РФ улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Победа. Об этом сообщает Минобороны России.

Девять атак и контратак украинских формирований были отбиты на Авдеевском направлении, где подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники. На Купянском и Херсонском направлении отражены по три атаки.

Наибольшие потери украинские войска понесли на Донецком направлении, где подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Победа, улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение штурмовым, десантно-штурмовым и аэромобильным бригадам ВСУ.

В общей сложности киевский режим потерял 790 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, пять БМП, пять броневиков, шесть БТР, 44 автомобиля, САУ «Krab» и «Богдана», зенитку «Стрела-10», артсистему М777, гаубицу «МСТА-Б», пушки Д-20 и М-46, а также САУ «Гвоздика» и станцию РЭБ.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артустановка М109 «Paladin», М777, гаубица М198, самоходка «Гиацинт-С», гаубица «МСТА-Б», а также две САУ «Гвоздика».

Средствами ПВО в течение суток сбиты восемь снарядов HIMARS, авиабомба JDAM, переоборудованная для поражения наземных целей ракета С-200 и 95 дронов.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: пусковая установка и транспортно-заряжающая машина зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США, а также живая сила и военная техника ВСУ в 114 районах», – сообщили в оборонном ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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