В Киеве заявили о получении сотен бронетранспортеров для эвакуации раненых

Министр обороны Украины Рустем Умеров в четверг, 22 февраля, заявил, что Киев получил десятки американских бронетранспортеров M113 для эвакуации раненых, и еще несколько сотен получит в ближайшее время, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Умеров написал: «Десятки этих эвакуационных бронемашин уже прибыли в Украину. Еще несколько сотен ожидаются в ближайшее время. Бронемашины для эвакуации раненых передаем в боевые подразделения уже сейчас. Координирует эту работу и проект в целом мой заместитель Наталья Калмыкова. Благодарен партнерам за поддержку в войне».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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