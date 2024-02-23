Мыши обездвижили западную военную технику ВСУ

Грызуны в зоне специальной военной операции повредили часть западной военной техники, поставленной Украине. Об этом сообщает газета Figaro со ссылкой на военного специалиста.

Защитные оболочки электрических проводов на некоторых боевых машинах сделаны из кукурузного волокна. В результате мыши перегрызли провода на некоторых машинах и в итоге обездвижили их.

Западная техника «создавалась как технологическая витрина», но в грязи и на морозе продемонстрировать передовые технологии не всегда удается, констатирует газета. Украинским военным в этих услових остается рассчитывать на оставшуюся технику советского образца, отмечается в публикации.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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