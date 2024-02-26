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Понедельник, 26 февраля 2024, 18:54 мск

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Зеленский в ответ на подарок болгарского премьера попросил ПВО

Скрин видео Офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на подарок премьер-министра Болгарии Николая Денкова меча хана Кубрата попросил системы ПВО, – сообщают украинские СМИ.

Во время совместной пресс-конференции в Киеве Денков рассказал, что «в знак многовековых связей Болгарии с Украиной подарил сегодня президенту Зеленскому меч хана Кубрата».

«Обычно, когда нам что-то дарят или дают ордена, я всегда говорю: «Мы очень благодарны, а можно ПВО?» – поблагодарил болгарского премьера Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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